Перший засуджений за геноцид у Сребрениці відбуватиме покарання в Естонії

Колишній сербський генерал Радислав Крстич, який став першим засудженим за злочин геноциду в Сребрениці у 1995 році, продовжить відбувати покарання в Естонії.

Про це 10 квітня оголосив Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Крстич був заарештований 2 грудня 1998 року і переведений під варту в Гаагу, де у квітні 2004-го його засудили до 35 років позбавлення волі за участь у геноциді у Сребрениці та позасудових убивствах.

Спершу колишній сербський генерал відбував покарання у вʼязниці у Великій Британії, але після нападу на нього там у 2013 році був переведений у Польщу.

Раніше уряд Естонії повідомив Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів, що готовий взяти на себе виконання решти покарання Крстича, термін якого спливає 23 листопада 2033 року.

Радислав Крстич – перша людина, засуджена за геноцид, скоєний у Сребрениці в липні 1995 року. Він неодноразово просив про помилування і дострокове звільнення, але ці прохання були відхилені.

Нагадаємо, у липні 1995-го у Сребрениці боснійські серби вбили вісім тисяч мусульман, а тисячі боснійських сербів вийшли на вулицю на підтримку цього рішення.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії і Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

У 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці.