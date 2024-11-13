Перший засуджений за Сребреницю ексгенерал Сербії просить про помилування

Засуджений за злочин геноциду у Сребрениці колишній сербський генерал Радислав Крстич, який відбув більшу частину свого терміну, попросив про помилування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє боснійське Klix.ba.

Крстич, засуджений до 35 років за його роль у подіях у Сребрениці, попросив спецсуд у Гаазі, що продовжує виконувати функції вже розформованих судів щодо Югославії та Руанди, про дострокове звільнення.

Як стало відомо, запит він подав ще у січні 2024 року, а у червні долучив до нього лист, де говорить про своє розкаяння і пише, що зараз сам би підтримав резолюцію ООН щодо Сребрениці.

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"Я скоїв немислимий злочин, який неможливо пробачити. Я не прошу пробачення, не прошу виправдання, не прошу розуміння, тому що знаю, що не можу і не маю його отримати", – написав засуджений.

Він попросив зробити лист публічним та висловив сподівання, що якомога більше людей з країн колишньої Югославії усвідомлять, що подібні події ніколи не мають повторитися.

Крстич попросив розглянути можливість його дострокового звільнення "після 26 років, чотирьох країн і семи в’язниць".

Радислава Крстича засудили у 2001 році, зараз йому 76. Його попередні клопотання про достроковий вихід на волю відхилили.

У Боснії навесні 2024 року висунули перше звинувачення за заперечення геноциду у Сребрениці.



