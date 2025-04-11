Літак з Віткоффом сів у Санкт-Петербурзі

Літак спецпосланця президента США Стівена Віткоффа приземлився в російському Санкт-Петербурзі, пишуть ЗМІ РФ.

Зокрема, про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на дані сервісу Flightradar, інформує "Європейська правда".

За даними сервісу, літак вилетів із міжнародного аеропорту Форт-Лодердейл і приземлився в аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі.

Джерело ТАСС в оперативних службах аеропорту "Пулково" підтвердило факт прибуття літака з американським посланником.

Пізніше речник глави Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив, що Віткофф прилетів до РФ.

"Так, я підтверджую, він, дійсно, прилетів", – сказав він журналістам.

Раніше портал Axios повідомив, що Стів Віткофф вирушив до Росії і, як очікується, зустрінеться з правителем РФ Владіміром Путіним у п'ятницю.

Це буде вже третя зустріч Віткоффа з Путіним на тлі спроб адміністрації Трампа домогтися врегулювання війни РФ проти України.

Варто зазначити, що Дональд Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і в якийсь момент сказав, що він "розлючений" коментарями Путіна щодо України.

Якщо до кінця місяця не буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове санкційне законодавство, повідомило Axios джерело, знайоме з цим питанням.