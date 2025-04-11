Самолет с Уиткоффом сел в Санкт-Петербурге

Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа приземлился в Санкт-Петербурге, пишут российские СМИ.

В частности, об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar, информирует "Европейская правда".

По данным сервиса, самолет вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл и приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.

Источник ТАСС в оперативных службах аэропорта "Пулково" подтвердил факт прибытия самолета с американским посланником.

Позже спикер главы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в РФ.

"Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел", – сказал он журналистам.

Ранее портал Axios сообщил, что Стивен Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с правителем РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Это будет уже третья встреча Уиткоффа с Путиным на фоне попыток администрации Трампа добиться урегулирования войны РФ против Украины.

Стоит отметить, что Дональд Трамп разочарован тем, что переговоры не достигли значительного прогресса за последние недели, и в какой-то момент сказал, что он "разъярен" комментариями Путина относительно Украины.

Если до конца месяца не будет достигнута договоренность о прекращении огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое санкционное законодательство, сообщил Axios источник, знакомый с этим вопросом.