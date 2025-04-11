У ЄС погодили, як заблокувати імпорт дитячих іграшок з небезпечними речовинами

У Євросоюзі домовились про правову базу для того, щоб надалі не допускати імпорту на європейський ринок дитячих іграшок з небезпечними речовинами.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

За новими правилами, погодженими у п’ятницю Європарламентом, Єврокомісією і Радою ЄС, надалі у ЄС стане неможливим законний імпорт дитячих іграшок без "цифрового паспорта", що підтверджує безпечність використаних у них матеріалів та відповідність європейським вимогам.

У різноманітних дитячих іграшках нерідко можуть бути присутні PFAS (скорочення від "перфторалкільні і поліфторалкільні речовини"), які спрощено називають "вічними хімікатами", та інші токсичні сполуки, як бісфеноли.

Оновлена директива щодо безпечності іграшок заборонить ввезення до ЄС продукції з визначеними небезпечними сполуками, що можуть зашкодити ендокринній системі та іншим органам внаслідок регулярного контакту.

Проєкт змін не передбачає повної заборони PFAS – виняток залишили для компонентів, які повністю недоступні для дітей під час використання іграшки, як внутрішня електроніка.

Також включили вимогу щодо граничної гучності іграшок, які завдяки вбудованій електроніці можуть видавати якісь звуки.

Нововведення допоможе ефективніше виявляти проблемну продукцію та має стимулювати виробників адаптуватись до правил, щоб продовжувати імпортувати до ЄС.

Проєкт ще має пройти офіційне схвалення у Європарламенті і Раді ЄС.

Нещодавнє дослідження асоціації Toy Industries Europe небрендованих іграшок, які продаються в інтернет-магазинах – включно з Amazon, Wish, AliExpress – з’ясувало, що 80% іграшок так чи інакше не відповідають безпековим стандартам ЄС.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Європарламент ухвалив нову директиву про "право споживача на ремонт", аби сприяти довшому терміну життя речей та зменшити кількість відходів.

Раніше перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили ідею проєкту для скорочення кількості пластикового сміття.