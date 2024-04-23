Європарламент ухвалив директиву про "право споживача на ремонт"

Європарламент ухвалив нову директиву, що прописує вимогу до виробників передбачати можливість ремонту виробів, аби сприяти довшому терміну життя речей та зменшити кількість відходів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Євродирективу про так зване "право споживача на ремонт" підтримали 584 голосами.

Вона передбачає, що виробники повинні надавати можливість своєчасного і доступного за ціною ремонту та інформувати споживача про такі можливості. Передбачається, що товари, які відремонтували за гарантією, отримають додаткове її продовження на ще один рік. Таким чином споживача заохочують продовжувати життя речей замість купівлі нових.

Після завершення гарантійного терміну виробник все одно має надавати можливості для ремонту виробів, які законодавством ЄС визначені як такі, що технічно підлягають ремонту – зокрема побутової техніки та смартфонів. Споживачам мають надавати можливість позичити схожий прилад на час перебування їхнього власного у ремонті, або альтернативно придбати інший відремонтований, якщо їхня техніка вже не підлягає ремонту.

Виробники будуть зобов’язані продавати запчастини та інструменти для ремонту своїх товарів за адекватною ціною.

Також їм забороняють закладати на етапі виробництва контрактні вимоги чи технічні особливості, які ускладнюють ремонт приладу у разі несправності. Зокрема, виробник не зможе перешкоджати використанню сторонніми майстрами "донорських" чи надрукованих на 3D-принтері деталей для ремонту його техніки, або відмовлятися ремонтувати пристрій з економічних міркувань чи тому, що він перед цим побував в інших майстрів.

Передбачається запуск спеціальної онлайн-платформи, яка допоможе споживачам швидко знаходити у своїй країні найближчі майстерні потрібного профілю, тих, хто скуповує дефектні товари та продає їх відремонтованими, а також так звані "ремонтні кафе".

Країни-члени повинні будуть застосувати у себе принаймні один із комплексу заходів для "заохочення до ремонту", як спецфонди та ваучери, інформаційні кампанії, спецкурси, підтримка для локальних ініціатив, які вирішили створити ремонтні майстерні тощо.

Раніше у Єврокомісії підрахували, що передчасне викидання різних речей щорічно продукує в країнах ЄС понад 260 млн тонн викидів, аналогічних викидам CO², 35 млн тонн сміття та споживання додаткових 30 млн тонн ресурсів.

Споживачі сукупно втрачають близько 12 млрд євро на рік через те, що віддають перевагу придбанню нового товару замість ремонту старого.

Також розрахунки показали, що заохочення до ремонту замість купівлі нового також стимулюватиме економічне зростання та інвестиції всередині ЄС.

Цього ж дня Європарламент підтримав закон-запобіжник від товарів з використанням примусової праці.

Раніше перемовники від Ради ЄС і Європарламенту погодили ідею проєкту для скорочення кількості пластикового сміття.