В ЕС согласовали, как заблокировать импорт детских игрушек с опасными веществами

В Евросоюзе договорились о правовой базе для того, чтобы в дальнейшем не допускать импорта на европейский рынок детских игрушек с опасными веществами.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

По новым правилам, согласованным в пятницу Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС, в дальнейшем в ЕС станет невозможным законный импорт детских игрушек без "цифрового паспорта", подтверждающего безопасность использованных в них материалов и соответствие европейским требованиям.

В различных детских игрушках нередко могут присутствовать PFAS (сокращение от "перфторалкильные и полифторалкильные вещества"), которые упрощенно называют "вечными химикатами", и другие токсичные соединения, как бисфенолы.

Обновленная директива по безопасности игрушек запретит ввоз в ЕС продукции с определенными опасными субстанциями, которые могут навредить эндокринной системе и другим органам в результате регулярного контакта.

Проект изменений не предусматривает полного запрета PFAS – исключение оставили для компонентов, которые полностью недоступны для детей при использовании игрушки, как внутренняя электроника.

Также включили требование по предельной громкости для игрушек, которые благодаря встроенной электронике могут издавать какие-то звуки.

Нововведение поможет эффективнее выявлять проблемную продукцию и должно стимулировать производителей адаптироваться к правилам, чтобы продолжать импортировать в ЕС.

Проект еще должен пройти официальное одобрение в Европарламенте и Совете ЕС.

Недавнее исследование ассоциации Toy Industries Europe небрендированных игрушек, которые продаются в интернет-магазинах – включая Amazon, Wish, AliExpress – выяснило, что 80% игрушек так или иначе не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

Напомним, в апреле 2024 года Европарламент принял новую директиву о "праве потребителя на ремонт", чтобы способствовать более длительному сроку жизни вещей и уменьшить количество отходов.

Ранее переговорщики от Совета ЕС и Европарламента согласовали идею проекта для сокращения количества пластикового мусора.