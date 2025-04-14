Каллас говорит, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов

Государства-члены Европейского Союза уже взяли на себя обязательства обеспечить для Украины две трети из двух миллионов боеприпасов на сумму 5 млрд евро, которые составляют часть инициативы высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас по увеличению военной поддержки Украины.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас заявила, что уже имеет обеспечение для двух третей ее инициативы о двух миллионах боеприпасов для Украины.

"Мы видим самые смертоносные атаки в этой войне. Убивают гражданских. Уже прошел месяц, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня, мы не видим того же со стороны России. Очевидно, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что мы уже имеем две трети моей инициативы по боеприпасам", – заявила Каллас.

"Но, конечно, мы должны делать больше", – добавила она.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь для России ее атака на гражданских украинцев в минувшие выходные, Каллас сказала, что этот вопрос будет рассматриваться министрами иностранных дел ЕС сегодня.

"Сейчас мы должны оказать максимальное давление на Россию, чтобы действительно прекратить эту войну. Потому что для того, чтобы хотеть мира, нужны двое. А для того, чтобы хотеть войны, нужен только один. И мы видим, что Россия действительно хочет войны. Все, кто хочет, чтобы убийства прекратились, должны оказывать максимальное давление на Россию", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

Как недавно писали СМИ, в Еврокомиссии надеются, что до конца 2025 года количество переданных Украине боеприпасов благодаря европейским странам достигнет двух миллионов.

Напомним, в Чехии сообщили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.

Норвегия анонсировала дополнительные более 400 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины – средства будут использованы через "чешскую инициативу" и Европейский фонд мира.