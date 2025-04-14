Трамп говорит, что "не имеет ничего общего" с войной России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский "позволили начаться" полномасштабной войне России против Украины.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп утверждает, что "война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя", и во время своего первого президентского срока он "не имел никаких проблем с тем, чтобы предотвратить" ее.

"Президент Зеленский и нечестный Джо Байден сделали совершенно ужасную работу, позволив этому фарсу начаться. Существовало так много способов предотвратить ее начало. Но это в прошлом. Теперь мы должны сделать так, чтобы это прекратилось, и как можно быстрее", – написал президент США.

В посте он также утверждает, что "усердно работает над тем, чтобы остановить смерть и разрушения".

Эти слова Трампа появились на следующий день после того, как Россия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 35 гражданских.

Американский президент ранее назвал удар "ужасным", но добавил, что "мне сказали, что они сделали ошибку".

Президент Владимир Зеленский призвал Трампа посетить Украину, чтобы лучше понять разрушения, вызванные российским вторжением.