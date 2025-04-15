Тисячам охочих перекладати для ЄС доведеться перескласти іспит через технічний збій

Майже 10 тисячам кандидатів на перекладацькі посади в установах ЄС доведеться перескладати вступний тест через технічний збій, що зіпсував результати екзамену.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Минулого тижня майже 10 тисяч перекладачів, які пройшли у березні онлайн-іспит в рамках конкурсу на перекладацькі посади в установах ЄС, отримали повідомлення про те, що результати іспиту втрачено через технічну помилку, тому їм доведеться заново пройти його у травні.

Проблему пояснили виявленим дефектом налаштувань в екзаменаційному тесті, який готував зовнішній підрядник. Зокрема, через помилку кандидати могли обирати більш як один варіант відповіді там, де мав бути лише один правильний. Хоча в інструкції було вказано, що потрібно обрати одну відповідь, багато кандидатів вказали більш ніж одну.

Іспити для перекладачів організовує Європейський офіс з відбору персоналу (EPSO) – агентство, що є "точкою входу" для охочих будувати кар’єру в установах Євросоюзу. Там вирішили не анульовувати результати лише тих, кого зачепила технічна помилка, та заново провести іспит.

"EPSO добре усвідомлює неприємності, спричинені цією прикрою ситуацією, та перепрошує від імені зовнішнього підрядника", – зазначили у листі, який отримали учасники іспиту.

Всього у конкурсі брали участь 9663 кандидати-перекладачі на вісім різних мов.

Це вже не перший випадок, коли Офіс потрапляє під критику за суттєві проблеми. Також паралельно нарікають на нещодавній іспит для службовців, які зацікавлені у підвищенні – через скарги на нелогічні запитання.

У 2023 році заплановані іспити призупиняли через попередження для Офісу, що проведення екзаменів виключно англійською мовою загрожує юридичними проблемами.

Також повідомляли, що Єврокомісія почала видавати одноразові телефони і прості ноутбуки деяким співробітникам, які працюють у США, щоб уникнути ризику шпигунства.