Тысячам желающих переводить для ЕС придется пересдать экзамен из-за технического сбоя

Почти 10 тысячам кандидатов на переводческие должности в учреждениях ЕС придется пересдавать вступительный тест из-за технического сбоя, испортившего результаты экзамена.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе почти 10 тысяч переводчиков, которые прошли в марте онлайн-экзамен в рамках конкурса на переводческие должности в учреждениях ЕС, получили сообщение о том, что результаты экзамена потеряны из-за технической ошибки, поэтому им придется заново пройти его в мае.

Проблему объяснили выявленным дефектом настроек в экзаменационном тесте, который готовил внешний подрядчик. В частности, из-за ошибки кандидаты могли выбирать более одного варианта ответа там, где должен был быть только один правильный. Хотя в инструкции было указано, что нужно выбрать один ответ, многие кандидаты указали более одного.

Экзамены для переводчиков организует Европейский офис по отбору персонала (EPSO) – агентство, которое является "точкой входа" для желающих строить карьеру в учреждениях Евросоюза. Там решили не аннулировать результаты только тех, кто "поддался" на техническую ошибку, и заново провести экзамен.

"EPSO хорошо осознает неприятности, вызванные этой досадной ситуацией, и приносит извинения от имени внешнего подрядчика", – отметили в письме, которое получили участники экзамена.

Всего в конкурсе участвовали 9663 кандидата-переводчика на восемь разных языков.

Это уже не первый случай, когда Офис попадает под критику за существенные проблемы. Также параллельно жалуются на недавний экзамен для служащих, которые заинтересованы в повышении – из-за жалоб на нелогичные вопросы.

В 2023 году запланированные экзамены приостанавливали из-за предупреждения для Офиса, что проведение экзаменов исключительно на английском языке грозит юридическими проблемами.

Также сообщалось, что Еврокомиссия начала выдавать одноразовые телефоны и простые ноутбуки некоторым сотрудникам, работающим в США, чтобы избежать риска шпионажа.