Верховний суд Британії відмовився визнавати трансжінок біологічними жінками

Верховний суд Великої Британії у середу постановив, що юридичне визначення жінки не охоплює трансгендерних людей, поставивши крапку в тривалому судовому спорі між владою Шотландії та активістами.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

Справа стосувалась закону, ухваленого шотландським парламентом у 2018 році, згідно з яким 50% членів правлінь органів влади повинні становити жінки, причому трансжінок зі свідоцтвом про зміну статі мали включати в цю квоту.

Група активістів "За жінок Шотландії" (FMS) стверджувала, що нове визначення "жінок" шотландськими урядовцями виходить за межі повноважень парламенту, і оскаржила це в судах.

П'ятеро суддів Верховного суду Британії одноголосно постановили, що, згідно із Законом про рівність, трансгендерні жінки можуть бути виключені з деяких спільнот і місць, призначених для жінок.

Ідеться, наприклад, про доступ роздягалень, притулків для бездомних, місць для плавання, а також надання медичних та консультаційних послуг, що передбачені виключно для жінок.

Рішення суду означає, що трансжінка у Британії юридично не має вважатися "жінкою" в таких ситуаціях.

Суддя британського Верховного суду Патрік Годж наголосив, що рішення "не позбавляє захисту трансгендерних людей", які захищені від дискримінації згідно з британським законодавством.

Питання статусу трансперсон у Британії та за її межами стало предметом суперечок і "культурних війн": одні наполягають, що трансжінки не можуть бути прирівняні до жінок, інші – що вони повинні мати однакові права і юридичне визнання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.