Верховный суд Британии отказался признавать трансженщин биологическими женщинами

Верховный суд Великобритании в среду постановил, что юридическое определение женщины не охватывает трансгендерных людей, поставив точку в длительном судебном споре между властями Шотландии и активистами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации АР.

Дело касалось закона, принятого шотландским парламентом в 2018 году, согласно которому 50% членов правлений органов власти должны составлять женщины, причем трансженщин со свидетельством о смене пола должны были включать в эту квоту.

Группа активистов "За женщин Шотландии" (FMS) утверждала, что новое определение "женщин" шотландскими чиновниками выходит за пределы полномочий парламента, и оспорила это в судах.

Пятеро судей Верховного суда Британии единогласно постановили, что, согласно Закону о равенстве, трансгендерные женщины могут быть исключены из некоторых сообществ и мест, предназначенных для женщин.

Речь идет, например, о доступе в раздевалки, приюты для бездомных, места для плавания, а также предоставлении медицинских и консультационных услуг, предусмотренных исключительно для женщин.

Решение суда означает, что трансженщина в Британии юридически не должна считаться "женщиной" в таких ситуациях.

Судья британского Верховного суда Патрик Годж отметил, что решение "не лишает защиты трансгендерных людей", которые защищены от дискриминации согласно британскому законодательству.

Вопрос статуса трансперсон в Британии и за ее пределами стал предметом споров и "культурных войн": одни настаивают, что трансженщины не могут быть приравнены к женщинам, другие – что они должны иметь одинаковые права и юридическое признание.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил положение, позволявшее трансгендерным людям служить в армии.