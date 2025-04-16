Міністр оборони Франції їде до США говорити з главою Пентагону

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню вирушить у четвер, 17 квітня, до Вашингтона для зустрічі з американським візаві Пітом Гегсетом.

Цю інформацію французький посадовець підтвердив порталу Politico, пише "Європейська правда".

Лекорню та Гегсет під час зустрічі в четвер обговорять ситуацію на Близькому Сході, війну Росії проти України, Індо-Тихоокеанський регіон і саміт НАТО у червні цього року.

Французький міністр також поінформує американського колегу про поточне військове планування щодо гарантій безпеки для України під керівництвом Франції та Великої Британії.

Заплановані зустрічі Лекорню зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлоггом та директоркою Національної розвідки Тулсі Габбард.

Візит міністра оборони Франції відбувається на тлі все більшого напруження в трансатлантичних відносинах після критики Європи з боку адміністрації Трампа та її вимог різко збільшити військові витрати.

Тим часом стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо разом із посланником президента Стівом Віткоффом 16-18 квітня відвідають Париж для переговорів щодо війни в Україні.