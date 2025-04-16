Министр обороны Франции едет в США говорить с главой Пентагона

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отправится в четверг, 17 апреля, в Вашингтон для встречи с американским визави Питом Хегсетом.

Эту информацию французский чиновник подтвердил порталу Politico, пишет "Европейская правда".

Лекорню и Хегсет во время встречи в четверг обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, войну России против Украины, Индо-Тихоокеанский регион и саммит НАТО в июне этого года.

Французский министр также проинформирует американского коллегу о текущем военном планировании по гарантиям безопасности для Украины под руководством Франции и Великобритании.

Запланированы встречи Лекорню со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлоггом и директором Национальной разведки Тулси Габбард.

Визит министра обороны Франции происходит на фоне все большего напряжения в трансатлантических отношениях после критики Европы со стороны администрации Трампа и ее требований резко увеличить военные расходы.

Тем временем стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио вместе с посланником президента Стивом Уиткоффом 16-18 апреля посетят Париж для переговоров по войне в Украине.