У США підтвердили візит Рубіо та Віткоффа до Парижа, де говоритимуть про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо разом із посланником президента Стівом Віткоффом відвідають Париж для переговорів щодо війни в Україні.

Цю інформацію підтвердила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс, повідомляє "Європейська правда".

За словами речниці, Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня "для переговорів з європейськими колегами з метою просування мети президента Трампа щодо припинення російсько-української війни та зупинки кровопролиття".

"Перебуваючи в Парижі, він (Рубіо. – Ред.) також обговорить шляхи просування спільних інтересів у регіоні", – додала представниця Держдепу.

Поїздка, про яку раніше повідомили ЗМІ, стане першим візитом американських топпосадовців до Франції після приїзду віцепрезидента Джей Ді Венса на саміт щодо штучного інтелекту в лютому.

Франція разом із Великою Британією очолює групу країн, які напрацьовують можливі варіанти гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, минулого тижня спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрічався з правителем РФ Владіміром Путіним.

Віткофф назвав переговори з Путіним "переконливими", а також заявив, що можливість якоїсь "мирної" угоди впирається в "п’ять територій".