Віткофф стверджує, що Україну менше хвилюють "російськомовні" регіони
Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Україна може "менше хвилюватись" за деякі свої "російськомовні" регіони.
Про це він сказав у коментарі Wall Street Journal, пише "Європейська правда".
Віткофф заявив, що очільник Кремля Владімір Путін у переговорах із ним "був зациклений" на українських територіях. За його словами, Росія, "можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі".
Він припустив, що Україна може "менше дбати" про деякі з регіонів, якщо там переважає "російськомовне" населення.
"Коли починаєш придивлятися до тих п’яти регіонів – Росіє, тобі вони важливі, та й Україні також. Але якщо деякі з них більше російськомовні, чи не стануть вони (для України, – Ред.) менш важливими?", – зазначив спецпредставник Дональда Трампа.
Віткофф вперше згадав про окуповані Росією українські території в інтерв’ю Такеру Карлсону в березні, хоча спочатку він неправильно назвав їхню кількість і не зміг згадати більшість їхніх назв.
Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.
Днями, нагадаємо, Віткофф заявив у ефірі Fox News, що мирна угода включатиме врегулювання питання "так званих п'яти територій", не уточнивши, про що саме йдеться.