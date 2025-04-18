Уиткофф утверждает, что Украину меньше волнуют "русскоязычные" регионы
Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Украина может "меньше волноваться" за некоторые свои "русскоязычные" регионы.
Об этом он сказал в комментарии Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".
Уиткофф заявил, что глава Кремля Владимир Путин в переговорах с ним "был зациклен" на украинских территориях. По его словам, Россия, "возможно, получит некоторые из регионов, но не все".
Он предположил, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых из регионов, если там преобладает "русскоязычное" население.
"Когда начинаешь присматриваться к тем пяти регионам – Россия, тебе они важны, да и Украине тоже. Но если некоторые из них больше русскоязычные, не станут ли они (для Украины, – Ред.) менее важными?", – сказал он.
Уиткофф впервые упомянул об оккупированных Россией украинских территориях в интервью Такеру Карлсону в марте, хотя сначала он неправильно назвал их количество и не смог вспомнить большинство их названий.
После таких заявлений агентство Reuters писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.
На днях, напомним, Уиткофф заявил в эфире Fox News, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса "так называемых пяти территорий", не уточнив, о чем именно идет речь.