Из Финляндии передали в Украину девять "скорых" и гуманитарный груз

Из Финляндии доставили в Украину машины скорой помощи и гуманитарную помощь, собранные усилиями финских неправительственных организаций.

Об этом сообщили на странице посольства Финляндии в Украине, пишет "Европейская правда".

Финские волонтеры передали в Украину девять "скорых" и гуманитарный груз. В сборе помощи принимали участие организации Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Общество украинцев в Финляндии и Ukrainians of Tampere.

"Финляндия поддерживает Украину с начала полномасштабной войны, и эта поддержка продолжается. Финляндия стоит рядом с вами и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметила посол Тарья Фернандес.

"Скорые" дальше отправятся в „регионы, которые больше всего в этом нуждаются".

Напомним, в марте Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро, а также возглавила коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине.

Из Финляндии доставили в Украину машины скорой помощи и гуманитарную помощь, собранных усилиями финских неправительственных организаций.

Об этом сообщили на странице посольства Финляндии в Украине, пишет "Европейская правда".

Финские волонтеры передали в Украину девять "скорых" и гуманитарный груз. В сборе помощи принимали участие организации Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Общество украинцев в Финляндии и Ukrainians of Tampere.

"Финляндия поддерживает Украину с начала полномасштабной войны, и эта поддержка продолжается. Финляндия стоит рядом с вами и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметила посол Тарья Фернандес.

"Скорые" дальше отправятся в „регионы, которые больше всего в этом нуждаются".

Напомним, в марте Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро, а также возглавила коалицию гражданской защиты для строительства укрытий в Украине.