Єврокомісія про рух України до ЄС: скринінг проходить "з небаченою раніше швидкістю"

Процес скринінгу (перевірки відповідності українського законодавства законодавству ЄС) у рамках перемовин про вступ з Україною відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" на брифінгу 22 квітня у Брюсселі, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Мерсьє наголосив, що процес розширення ЄС є пріоритетним для Єврокомісії, і Україна рухається на шляху до ЄС зі стабільним прогресом, зокрема, демонструючи найбільш високу за всю історію розширення швидкість проведення скринінгу.

"Розширення залишається одним із пріоритетів цієї Комісії. І ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС", – нагадав речник Єврокомісії.

"У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру – скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу", – заявив Гійом Мерсьє.

Він уточнив, що "ця робота (процес скринінгу) триватиме до осені".

Мерсьє підтвердив, що Україна вже готова до відкриття першого перемовного кластера "Основи" (Fundamentals), але для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС.

"Україна виконала всі умови для відкриття першого кластера – так званого кластера "Основи". Але, як ви правильно зауважили, це потребує згоди всіх держав-членів", – сказав він.

Нагадаємо, що відкриття першого кластера заблокувала Угорщина, висуваючи додаткові умови щодо прав угорців Закарпаття.

Мерсьє додав, що щодо даного питання "наразі обговорення триває у Раді ЄС".

"Зі свого боку Комісія надає всебічну підтримку Україні в усіх можливих формах – технічній, політичній та фінансовій. Ми продовжуємо це робити й надалі, а також підтримуємо активний діалог з усіма державами-членами", – підкреслив речник Єврокомісії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на найшвидший темп вступу до Європейського Союзу серед країн, які коли-небудь прагнули стати членом ЄС.

Як відомо, в лютому 2025 Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

"Консультації", які супроводжуються маніпуляціями та брехнею з боку угорського уряду, мають завершитися наприкінці червня.