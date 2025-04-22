У Москві анонсували візит Віткоффа цього тижня

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф має приїхати з візитом до Росії цього тижня.

Про це в коментарі російському "Интерфаксу" сказав помічник хазяїна Кремля Юрій Ушаков, пише "Європейська правда".

На питання про те, чи чекають посланника Дональда Трампа цього тижня з візитом у Москві, Ушаков сказав: "Чекаємо".

Загалом Віткофф уже тричі був у Росії та зустрічався з господарем Кремля Владіміром Путіним у межах зусиль США з урегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Його черговий візит до Росії відбудеться на тлі зустрічі у Лондоні 23 квітня, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що минулого тижня у Парижі американці представили українській делегації свої "мирні ідеї". Вони очікують, що на зустрічі у Лондоні Україна надасть свою відповідь.

Пропозиції США, за даними видання, передбачають потенційне визнання США анексії Криму 2014 року та неприєднання України до НАТО.

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