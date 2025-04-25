У щорічному звіті генсека НАТО не згадали майбутнє членство України

У щорічному звіті генерального секретаря НАТО, опублікованому напередодні, відсутні формулювання про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу, та що її шлях до НАТО – незворотний.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Свіжий звіт різко відрізняється від звіту за 2023 рік, у якому було згадано текст вільнюської декларації 2023 року, де союзники заявили, що "майбутнє України – в НАТО і що Альянс підтримуватиме Україну на її шляху до майбутнього членства".

У звіті за 2024 рік вказано тільки, що союзники активно співпрацюють з 16 країнами-партнерами на двосторонній основі: "Серед цих партнерів НАТО створила спеціальні структури для відносин з Україною та Грузією".

Звіт коротко підтверджує політику "відкритих дверей" НАТО, згідно з якою членство в Альянсі відкрите для будь-якої європейської демократичної держави, яка здатна сприяти принципам Північноатлантичного договору.

У той же час у звіті не згадане формулювання з рішення саміту НАТО у Вашингтоні, який влітку 2024 року визнав, що союзники "будуть підтримувати (Україну) на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО".

Натомість у звіті перераховані інші пункти, ухвалені союзниками у Вашингтоні, які стосуються підтримки України у веденні оборонної війни проти Росії.

Окремо у звіті відзначено зміцнення представництва НАТО в Україні з метою поглиблення політичного діалогу, підтримки реформ та надання практичної допомоги, але теж без згадки про майбутнє членство.

У передмові до звіту в частині, присвяченій Україні, генсек НАТО відзначив: "Дивлячись у майбутнє, союзники НАТО єдині у своєму бажанні справедливого та сталого миру в Україні".

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, у документі пропонується дати обіцянку, що Україна не стане членом НАТО.

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