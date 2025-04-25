В ежегодном отчете генсека НАТО не упомянули будущее членство Украины

В ежегодном отчете генерального секретаря НАТО, опубликованном накануне, отсутствуют формулировки о том, что Украина в будущем станет членом Альянса и что ее путь в НАТО необратим.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Свежий отчет резко отличается от отчета за 2023 год, в котором был упомянут текст вильнюсской декларации 2023 года, где союзники заявили, что "будущее Украины – в НАТО и что Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству".

В отчете за 2024 год указано только, что союзники активно сотрудничают с 16 странами-партнерами на двусторонней основе: "Среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией".

Отчет кратко подтверждает политику "открытых дверей" НАТО, согласно которой членство в Альянсе открыто для любого европейского демократического государства, способного содействовать принципам Североатлантического договора.

В то же время в отчете не упомянута формулировка из решения саммита НАТО в Вашингтоне, который летом 2024 года признал, что союзники "будут поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

При этом в отчете перечислены другие пункты, принятые союзниками в Вашингтоне, которые касаются поддержки Украины в ведении оборонной войны против России.

Отдельно в отчете отмечено укрепление представительства НАТО в Украине с целью углубления политического диалога, поддержки реформ и оказания практической помощи, но тоже без упоминания о будущем членстве.

В предисловии к отчету в части, посвященной Украине, генсек НАТО отметил: "Глядя в будущее, союзники НАТО едины в своем стремлении к справедливому и устойчивому миру в Украине".

Напомним, администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, в документе предлагается дать обещание, что Украина не станет членом НАТО.

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