МЗС: Україна передавала США список порушень Росією "енергетичного перемир’я"

Україна офіційно передавала Сполученим Штатам Америки список порушень Росією "енергетичного перемир’я", яке діяло з 25 березня після переговорів російської та американської делегацій у столиці Саудівської Аравії.

Про це повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий під час брифінгу 25 квітня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Під час брифінгу представника МЗС запитали, чи передавала Україна США порушення Росією "енергетичного перемир’я".

"Ми передавали порушення Росією так званого енергетичного перемир'я. Ми передавали всім міжнародним організаціям, всім державам іноземним, зокрема і державам-партнерам, і зокрема і Сполученим Штатам", – сказав він.

За словами Тихого, Україна офіційно передавала список порушень, а не лише через медіа.

"Ми вважаємо, що ці часткові перемир'я, припинення вогню, вони, м'яко кажучи, проблематичні, й саме тому потрібне повне, безумовне припинення вогню", – додав він.

24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.

Як писала "ЄвроПравда", Україна узгодила зі Сполученими Штатами перелік енергетичних об’єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню – що розходилося з тим, на якому наполягає російська сторона.

Детально про деталі та проблеми "мирних переговорів" у Ер-Ріяді – у статті Два перемир’я на користь Росії.