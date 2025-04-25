МИД: Украина передала США список нарушений Россией "энергетического перемирия"

Украина официально передала Соединенным Штатам Америки список нарушений Россией "энергетического перемирия", которое действовало с 25 марта после переговоров российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии.

Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий во время брифинга 25 апреля, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во время брифинга представителя МИД спросили, передавала ли Украина США нарушения Россией "энергетического перемирия".

"Мы передавали нарушения Россией так называемого энергетического перемирия. Мы передавали всем международным организациям, всем иностранным государствам, в том числе и государствам-партнерам, и в частности Соединенным Штатам", – сказал он.

По словам Тихого, Украина официально передавала список нарушений, а не только через СМИ.

"Мы считаем, что эти частичные перемирия, прекращение огня, они, мягко говоря, проблематичны, и именно поэтому необходимо полное, безусловное прекращение огня", – добавил он.

24 марта российская и американская делегации завершили переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.

Как писала "ЕвроПравда", Украина согласовала с Соединенными Штатами перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках частичного прекращения огня – что расходилось с тем, на чем настаивает российская сторона.

Подробно о деталях и проблемах "мирных переговоров" в Эр-Рияде – в статье Два перемирия в пользу России.