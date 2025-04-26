Reuters опублікував текст українських та європейських пропозицій миру на противагу "плану Трампа"

Агентство Reuters ознайомилося з текстом пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, які були передані американській стороні в середу українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні.

Текст документа опублікований повністю без змін, передає "Європейська правда".

Українські і європейські пропозиції є відповіддю на американський план, представлений у Парижі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Документ має таку ж структуру, як і американська пропозиція, однак містить більш розширені умови в частині припинення вогню і контролю за його дотриманням, зокрема, за участі США.

Крім того, на відміну від американських пропозиція, український і європейський документ не містить згадок про визнання "де-юре" чи "де-факто" російського суверенітету над окупованими територіями України.

Публікуємо повний текст української і європейської пропозиції, перекладений українською мовою.

Рамкові домовленості між Росією та Україною

Припинення вогню:

– Взяти на себе зобов'язання щодо повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.

– Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної імплементації за участі США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного і модальностей для укладення повноцінної мирної угоди.

-Моніторинг режиму припинення вогню на чолі з США та за підтримки третіх країн.

-Росія повинна безумовно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін всіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних в'язнів.

Гарантії безпеки для України:

-Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США (угода, подібна до статті 5), в той час як серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства в НАТО.

-Жодних обмежень для українських Збройних сил.

-Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн та охочих неєвропейських країн. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України.

-Україна прагне до вступу в ЄС.

Територія:

-Територіальні питання будуть обговорюватися і вирішуватися після повного і безумовного припинення вогню.

-Територіальні переговори розпочинаються на основі лінії контролю.

-Україна відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участю США, а також над Каховською греблею

-Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

-США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин.

-Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.

-Санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово пом'якшені після досягнення стійкого миру і можуть бути поновлені у разі порушення мирної угоди.

Reuters також публікував повний текст американської пропозиції.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

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