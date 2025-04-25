Reuters опублікував повний текст "мирного плану" Трампа

Посланець американського президента Стів Віткофф 17 квітня у Парижі представив європейським посадовцям пропозицію щодо припинення російсько-української війни, у якій міститься визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.

Агентство Reuters публікує повний текст пропозиції, передає "Європейська правда".

Сполучені Штати презентували європейським посадовцям проєкт угоди для припинення війни Росії в Україні. Документ містить чіткі умови, які є "остаточною пропозицією" Вашингтона для обох сторін. При цьому зазначається, що цей перелік американська сторона передала партнерам "усно", а не у вигляді офіційного документа. Утім, сторони оперують викладеним на папері переліком пропозицій США.

У тексті згадується про відмінність між "де-юре" визнанням США російського контролю над Кримом та "де-факто" визнанням контролю над Луганською областю (у документі загадано як "Луганськ") і окупованими РФ частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Суть цих термінів США не уточнюють.

Україна ж, за їхнім планом, відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею – остання деталь досі не згадувалася у медійних викладах пропозиції США. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодне судноплавство Дніпром ("ЄП" розповідала про очікувані проблеми зі втіленням останньої пропозиції).

Публікуємо текст американської пропозиції, перекладений українською.

Перемир'я:

постійне перемир'я;

обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної сторони перемир'я.

Гарантії безпеки України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки (Примітка ЄП: у тексті не вказується, які саме гарантії має на увазі американська сторона);

Гарантами виступає група європейських держав та неєвропейські держави, які виявлять бажання;

Україна не прагнутиме вступити до НАТО;

Україна може прагнути членства в ЄС.

Територія:

США де-юре визнають контроль Росії над Кримом;

США де-факто визнають контроль Росії над Луганською областю;

США де-факто визнають контроль Росії над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

Україна відновлює контроль над територіями Харківської області;

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС, передавши контроль та адміністрування станції США, з постачанням електроенергії обом сторонам, а також над Каховською греблею;

Україна отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин;

Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію (Прим ЄП: джерело коштів відбудови не зазначається);

Санкції проти Росії, введені в результаті цього конфлікту з 2014 року, будуть скасовані (Прим ЄП: не зазначено, хто саме має скасувати санкції, але оскільки США оголосили цю пропозицію на переговорах з державами ЄС і українськими посадовцями, не виключено, що вони чекають таких кроків також від ЄС та України);

[Відновлюється] економічне співробітництво США та Росії в енергетичній та інших галузях промисловості.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.

The Telegraph опублікувало деталі нового переговорного документа щодо завершення війни – Україна в рамках мирних сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

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