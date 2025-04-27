У Франції готують масштабне об’єднання державних агентств задля економії

В уряді Франції обговорюють ідею масштабного об’єднання існуючих державних агентств – з ліквідацією третини з них – задля економії бюджетних коштів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Міністерка з публічних фінансів Амелі де Моншален розповіла, що в уряді запропонують до кінця поточного року приблизно на третину скоротити кількість державних агентств – шляхом об’єднання або ліквідації.

Йдеться про третину різних профільних агентств з державним фінансуванням, за винятком університетів.

Міністерка зазначила, що такий крок допоміг би зекономити 2-3 мільярди доларів.

Уряд Франсуа Байру ставить за мету суттєво скоротити дефіцит бюджету – з 5,4% ВВП цьогоріч до 3% ВВП, що є дозволеною "межою" для країн ЄС, у 2029 році.

Раніше міністр фінансів Ерік Ломбар казав, що уряд розраховує у наступному році скоротити витрати на 40 млрд євро.

Нагадаємо, Єлисейський палац спростував матеріал Bloomberg, згідно з яким французький президент Емманюель Макрон нібито обмірковує можливість проведення дострокових виборів восени 2025 року.

Нинішній глава уряду Франсуа Байру пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне.