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У Франції готують масштабне об’єднання державних агентств задля економії

Новини — Неділя, 27 квітня 2025, 15:02 — Марія Ємець

В уряді Франції обговорюють ідею масштабного об’єднання існуючих державних агентств  – з ліквідацією третини з них – задля економії бюджетних коштів. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Міністерка з публічних фінансів Амелі де Моншален розповіла, що в уряді запропонують до кінця поточного року приблизно на третину скоротити кількість державних агентств – шляхом об’єднання або ліквідації.

Йдеться про третину різних профільних агентств з державним фінансуванням, за винятком університетів. 

Міністерка зазначила, що такий крок допоміг би зекономити 2-3 мільярди доларів. 

Уряд Франсуа Байру ставить за мету суттєво скоротити дефіцит бюджету – з 5,4% ВВП цьогоріч до 3% ВВП, що є дозволеною "межою" для країн ЄС, у 2029 році. 

Раніше міністр фінансів Ерік Ломбар казав, що уряд розраховує у наступному році скоротити витрати на 40 млрд євро. 

Нагадаємо, Єлисейський палац спростував матеріал Bloomberg, згідно з яким французький президент Емманюель Макрон нібито обмірковує можливість проведення дострокових виборів восени 2025 року.

Нинішній глава уряду Франсуа Байру пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне.

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Франція
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