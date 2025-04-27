Во Франции готовят масштабное объединение государственных агентств для экономии

В правительстве Франции обсуждают идею масштабного объединения существующих государственных агентств – с ликвидацией трети из них – для экономии бюджетных средств.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр по публичным финансам Амели де Моншален рассказала, что в правительстве предложат до конца текущего года примерно на треть сократить количество государственных агентств – путем объединения или ликвидации.

Речь идет о трети различных профильных агентств с государственным финансированием, за исключением университетов.

Министр отметила, что такой шаг помог бы сэкономить 2-3 миллиарда долларов.

Правительство Франсуа Байру ставит целью существенно сократить дефицит бюджета – с 5,4% ВВП в этом году до 3% ВВП, что является допустимым пределом для стран ЕС, в 2029 году.

Ранее министр финансов Эрик Ломбар говорил, что правительство рассчитывает в следующем году сократить расходы на 40 млрд евро.

Напомним, Елисейский дворец опроверг материал Bloomberg, согласно которому французский президент Эмманюэль Макрон якобы обдумывает возможность проведения досрочных выборов осенью 2025 года.

Нынешний глава правительства Франсуа Байру пережил несколько вотумов недоверия, но его положение все равно неуверенное.