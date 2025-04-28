Кобахідзе пофантазував про готовність Грузії до вступу в ЄС до 2030 року

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе заявив, що європейська інтеграція, як і раніше, "залишається головним пріоритетом його команди", попри офіційне заморожування переговорів про вступ до Європейського Союзу на найближчі чотири роки.

Його слова цитує NewsGeorgia, пише "Європейська правда".

Кобахідзе висловив впевненість, що до 2030 року Грузія "буде готова до членства в ЄС краще за всі країни-кандидати – за всіма параметрами: демократії, правами людини, верховенством права, економікою та загальною готовністю"

"Європейська інтеграція, природно, залишається основним напрямком зовнішньої політики", – підкреслив він.

За його словами, в партії влади країни – "Грузинській мрії" – зберігають "дуже оптимістичний" настрій.

21 квітня "Грузинська мрія" у день 13-річчя від дня заснування також заявила, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.

Зазначимо, Грузія отримала статус кандидата в ЄС у грудні 2023 року, частково завдяки відкликанню закону про іноагентів, що нагадував російський аналог. Однак парламент прийняв цей закон, попри масові протести, що різко погіршило відносини між Тбілісі і Брюсселем.

Після суперечливих парламентських виборів 28 листопада 2024 року новий уряд на чолі з Кобахідзе оголосив про замороження євроінтеграції щонайменше до 2028 року. Це викликало нову хвилю протестів по всій країні. Влада почала ухвалювати закони, що обмежують вуличні акції, діяльність громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.