Кобахидзе пофантазировал о готовности Грузии к вступлению в ЕС до 2030 года

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что европейская интеграция, как и прежде, "остается главным приоритетом его команды", несмотря на официальное замораживание переговоров о вступлении в Европейский Союз на ближайшие четыре года.

Его слова цитирует NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".

Кобахидзе выразил уверенность, что к 2030 году Грузия "будет готова к членству в ЕС лучше всех стран-кандидатов – по всем параметрам: демократии, правам человека, верховенству права, экономике и общей готовности".

"Европейская интеграция, естественно, остается основным направлением внешней политики", – подчеркнул он.

По его словам, в партии власти страны – "Грузинской мечте" – сохраняют "очень оптимистичный" настрой.

21 апреля "Грузинская мечта" в день 13-летия со дня основания также заявила, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.

Отметим, Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, частично благодаря отзыву закона об иноагентах, напоминавшего российский аналог. Однако парламент принял этот закон, несмотря на массовые протесты, что резко ухудшило отношения между Тбилиси и Брюсселем.

После противоречивых парламентских выборов 28 ноября 2024 года новое правительство во главе с Кобахидзе объявило о заморозке евроинтеграции о вступлении как минимум до 2028 года. Это вызвало новую волну протестов по всей стране. Власти начали принимать законы, ограничивающие уличные акции, деятельность гражданского общества и независимых СМИ.