Сибіга вперше поговорив з майбутнім главою МЗС Німеччини і запросив його до України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про першу розмову з Йоганном Вадефулем, якого планують призначити очільником МЗС у новому уряді Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Сибіга зазначив, що привітав Вадефуля з номінацією на посаду та у розмові з ним похвалив учорашню лідерську промову майбутнього канцлера Фрідріха Мерца.

I was pleased to have my first call with @JoWadephul and congratulate him on his nomination as Germany’s Federal Foreign Minister. I also expressed our appreciation for Friedrich Merz's strong address yesterday, which demonstrated true leadership.



I informed Johann about the…