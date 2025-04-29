Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о первом разговоре с Йоганном Вадефулем, которого планируют назначить главой МИД в новом правительстве Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига отметил, что поздравил Вадефуля с номинацией на должность и в разговоре с ним похвалил вчерашнюю лидерскую речь будущего канцлера Фридриха Мерца.

I was pleased to have my first call with @JoWadephul and congratulate him on his nomination as Germany’s Federal Foreign Minister. I also expressed our appreciation for Friedrich Merz's strong address yesterday, which demonstrated true leadership.



I informed Johann about the… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 29, 2025

"Рассказал Йоганну о ситуации на поле боя и усилиях Украины по приближению мира. Ценю его последовательную личную позицию в пользу наших общих принципов и подтверждение с его стороны, что следующее правительство Германии сохранит и усилит поддержку Украины", – рассказал Андрей Сибига.

Он отметил, что пригласил Вадефуля в Украину на 9 мая, когда планируется визит многих министров иностранных дел стран ЕС – что будет уже после назначения нового правительства.

"Благодарны Германии за ее принципиальную поддержку и ожидаем тесного сотрудничества с новым правительством ради честного мира для Украины, усиления европейской безопасности и суверенитета и защиты стабильности на нашем континенте", – добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, 28 апреля ХДС объявила имена своих министров в новом правительстве Германии, которое, как ожидается, возглавит лидер политсилы Фридрих Мерц.

Номинированный на пост главы МИД Йоганн Вадефуль ранее высказывался за разрешение Украине использовать немецкое оружие против целей на территории РФ. Кроме того, он высказывался за переоценку прежней политики Германии в отношении России.