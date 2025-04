Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о первом разговоре с Йоганном Вадефулем, которого планируют назначить главой МИД в новом правительстве Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Сибига отметил, что поздравил Вадефуля с номинацией на должность и в разговоре с ним похвалил вчерашнюю лидерскую речь будущего канцлера Фридриха Мерца.

I was pleased to have my first call with @JoWadephul and congratulate him on his nomination as Germany’s Federal Foreign Minister. I also expressed our appreciation for Friedrich Merz's strong address yesterday, which demonstrated true leadership.



I informed Johann about the…