Китай назвал тарифную войну Трампа "тактикой запугивания" и обещает противостоять

Китай пообещал противостоять объявленным президентом США Дональдом Трампом тарифам, которые, в частности коснутся китайского экспорта.

Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, которое приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

В среду Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США.

"Китай решительно выступает против этого и решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов", – говорится в заявлении китайского ведомства.

Официальный Пекин назвал тарифы Трампа "типичной односторонней практикой запугивания", а также призвал США отменить тарифы и "должным образом решить разногласия со своими торговыми партнерами путем равноправного диалога".

"Соединенные Штаты разработали так называемые "взаимные тарифы" на основе субъективных и односторонних оценок, что противоречит правилам международной торговли и наносит серьезный ущерб законным правам и интересам соответствующих сторон", – говорится в заявлении.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможной любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых шагов в ответ Вашингтону.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.