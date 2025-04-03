Рютте: Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після мирної угоди з Україною

Російська загроза для держав НАТО буде існувати ще багато років, навіть після укладення мирної угоди з Україною.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Рютте наголосив, що НАТО має планувати, як захистити свою територію від Росії, адже її загроза не зникне з укладенням миру з Україною.

"У центрі уваги на 2032 рік – як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка залишиться навіть після того, як, я сподіваюсь, буде укладена угода щодо України. Російська загроза буде існувати ще багато років", – заявив Марк Рютте.

Генсек НАТО підтвердив, що США залишається надійним союзником у рамках Альянсу. "Ви бачили, що сам президент Трамп сказав про статтю 5, про НАТО, про свою повну відданість", – нагадав він.

І додав, що знає про очікування американців: "вони очікують, що європейці і канадці будуть витрачати більше", і "це питання буде сьогодні на порядку денному".

"Є чітке очікування з боку США, що ми зрівняємо витрати на європейську частину НАТО з тим, що роблять вони. (Це необхідно) через російську загрозу, через нарощування Китаєм ядерних озброєнь, і, звичайно, через Іран і Північну Корею", – сказав Марк Рютте.

Напередодні генсек НАТО уперше прокоментував "злив" з Пентагону, що США не захищатимуть Європу.

Раніше ЗМІ опублікували секретний документ Пентагону про зміну стратегії США, де Китаї визнається єдиною загрозою.

Також Марк Рютте спрогнозував, що вимоги до оборонних витрат членів НАТО зростуть у понад 1,5 рази.