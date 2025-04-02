Генсек НАТО уперше прокоментував "злив" з Пентагону, що США не захищатимуть Європу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що США мають всі підстави концентрувати увагу на азійському напрямку, і Європа має усвідомити, що загрози не обмежуються Росією.

Про це він заявив журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Марк Рютте був змушений відповідати на запитання журналістів про нещодавню публікацію The Washington Post, за якою стратегія Пентагону враховуватиме тільки конфлікт із Китаєм, а загроза з боку Росії здебільшого буде справою європейських союзників.

Генсек у відповіді, фактично, став на сторону американського підходу і заявив, що для членів Альянсу важливо усвідомлювати наявність не лише російської загрози.

"Треба робити усе можливе, щоби захистити євроатлантичний простір, у тому числі від загроз, які походять з-поза євроатлантичного простору. І це стосується і США, і інших союзників. Тому для нас важливо, що відбувається у індо-тихоокеанському регіоні", – заявив він, обгрунтувавши цими міркуваннями зміну політики Вашингтону.

"Це зрозуміло для США, тож природно, що вони хочуть концентруватися більше і більше на тій частині світу. І тому цілком логічно, що європейцям треба мати дедалі більшу роль (у захисті Європи – ЄП)", – сказав генсек, висловивши впевненість, що збереження стабільності у світі є спільним інтересом усіх союзників. "Ми всі, разом з США, усвідомлюємо, що загрози пов’язані не лише з Росією. Китай посилюється. Ми бачимо, що відбувається у Ірані, у Північній Кореї", – додав він.

Раніше WP опублікував секретний документ Пентагону про зміну стратегії США, де Китаї визнається єдиною загрозою.

Також у вівторок генсек НАТО спрогнозував, що вимоги до оборонних витрат членів НАТО зростуть у понад 1,5 рази.