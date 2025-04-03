Польща про вихід Угорщини з МКС: "Це рішення послаблює Суд"

У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на рішення Угорщини вийти зі складу Міжнародного кримінального суду.

Про це польське зовнішньополітичне відомство написало у Х, передає "Європейська правда".

У Польщі висловили стурбованість "рішенням Угорщини припинити дію Римського статуту МКС".

"Це рішення послаблює Суд, який є центральною інституцією для Польщі та інших країн ЄС у боротьбі з безкарністю. Польща запевняє у своїй незмінній підтримці місії МКС", – додали там.

У четвер, 3 квітня, угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити МКС, який видав ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Це сталось у день візиту Нетаньягу до Угорщини, де його зустрів особисто глава уряду Віктор Орбан. Сам Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.

У відповідь на це, керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість".