Польща про вихід Угорщини з МКС: "Це рішення послаблює Суд"
У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на рішення Угорщини вийти зі складу Міжнародного кримінального суду.
Про це польське зовнішньополітичне відомство написало у Х, передає "Європейська правда".
У Польщі висловили стурбованість "рішенням Угорщини припинити дію Римського статуту МКС".
"Це рішення послаблює Суд, який є центральною інституцією для Польщі та інших країн ЄС у боротьбі з безкарністю. Польща запевняє у своїй незмінній підтримці місії МКС", – додали там.
У четвер, 3 квітня, угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити МКС, який видав ордер на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
Це сталось у день візиту Нетаньягу до Угорщини, де його зустрів особисто глава уряду Віктор Орбан. Сам Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду "політизацією" установи.
У відповідь на це, керівний орган МКС заявив, що рішення Угорщини вийти зі складу Суду викликає "стурбованість".