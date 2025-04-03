Польша о выходе Венгрии из МУС: "Это решение ослабляет Суд"

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на решение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда.

Об этом польское внешнеполитическое ведомство написало в Х, передает "Европейская правда".

В Польше выразили обеспокоенность "решением Венгрии прекратить действие Римского статута МУС".

"Это решение ослабляет Суд, который является центральным институтом для Польши и других стран ЕС в борьбе с безнаказанностью. Польша уверяет в своей неизменной поддержке миссии МУС", – добавили там.

В четверг, 3 апреля, венгерское правительство официально объявило о намерении страны покинуть МУС, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Это произошло в день визита Нетаньяху в Венгрию, где его встретил лично глава правительства Виктор Орбан. Сам Орбан объяснил решение выйти из Международного уголовного суда "политизацией" учреждения.

В ответ на это, руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность".