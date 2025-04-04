СМИ: в Киеве начались встречи военных представителей Украины, Франции и Британии

В Киеве в пятницу начались встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента.

Это "Суспільному" подтвердил источник в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, встречи проходят на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, британскую – адмирал Энтони Радакин. В течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными.

Также на сегодня запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель визита французско-британской делегации в украинскую столицу – обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента.

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.

28 марта Зеленский анонсировал встречу на уровне представителей генеральных штабов в Украине, посвященную будущему развертыванию военного контингента.

Президент заявлял, что это будет "первая глубокая встреча", на которой будут "некоторые разъяснения и некоторые детали".