Китай объявил о своих мерах в ответ на тарифы Трампа

Китай объявил в пятницу, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США в ответ на объявленные Дональдом Трампом тарифы.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по тарифам Госсовета КНР, которое приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

В среду Трамп объявил о введении дополнительных 34-процентных тарифов на все китайские товары, импортируемые в США.

"Такая практика США не соответствует международным торговым правилам, серьезно подрывает законные права и интересы Китая и является типичной односторонней практикой запугивания", – говорится в заявлении.

В рамках ответных мер, объявленных в пятницу, Китай также добавил 11 американских компаний в свой "список ненадежных субъектов", включая производителей беспилотников.

Китай также ввел экспортный контроль в отношении 16 американских компаний, чтобы запретить экспорт китайских товаров двойного назначения.

Министерство торговли также объявило об антидемпинговом расследовании в отношении импортируемых медицинских рентгеновских трубок для компьютерной томографии, происходящих из США и Индии.

После объявления Трампа Министерство торговли Китая назвало тарифную войну "тактикой запугивания" и пообещало противостоять американской политике.

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