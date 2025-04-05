Українським біженцям у США помилково надіслали вимогу покинути країну протягом 7 днів

Частина українців, які перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Цього тижня частина українців, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронного листа, в якому повідомлялося, що їхній статус анульовано і вони мають сім днів, щоб покинути країну, інакше "федеральний уряд знайде вас".

"Якщо ви негайно не покинете Сполучені Штати, ви станете об'єктом потенційних правоохоронних дій, які призведуть до вашого видворення зі Сполучених Штатів. DHS припиняє ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах", – йшлося у повідомленні.

Однак у п’ятницю, 4 квітня, речник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що електронного листа було надіслано помилково і що українська програма, створена після російського вторгнення в країну в 2022 році, не була припинена. Невідомо, скільки українців отримали цей електронний лист.

Того ж дня Міністерство внутрішньої безпеки США надіслало повторний лист, в якому повідомило, що наказ був помилковим і що "умови вашого гуманітарного статусу залишаються незмінними на даний момент".

Зазначимо, у січні, після вступу американським президентом Дональдом Трампом на посаду, посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.