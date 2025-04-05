Стармер і Макрон обговорили прогрес із розміщенням військ в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон під час розмови в суботу, 5 квітня, обговорили роботу "коаліції рішучих" із розміщення військового контингенту в Україні.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише "Європейська правда".

Лідери Британії та Франції у телефонній розмові обговорили насамперед запроваджені США тарифи й погодились, що "торгова війна не відповідає нічиїм інтересам", йдеться в повідомленні.

Стармер і Макрон, додали в британському уряді, також поділилися занепокоєнням щодо "впливу на глобальну економіку та безпеку, особливо в Південно-Східній Азії".

"За підсумками дискусій між військовими планувальниками в Україні цього тижня вони (Стармер і Макрон. – Ред.) обговорили значний прогрес, досягнутий у створенні Коаліції рішучих", – додали в уряді Британії.

У п'ятницю, 4 квітня, начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України.

Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки для реконструкції та розвитку її моделі.

Українська сторона після цього анонсувала регулярні зустрічі військових представників "коаліції рішучих" протягом наступного місяця.

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".