Стармер и Макрон обсудили прогресс с размещением войск в Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон во время разговора в субботу, 5 апреля, обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".
Лидеры Великобритании и Франции в телефонном разговоре обсудили прежде всего введенные США тарифы и согласились, что "торговая война не отвечает ничьим интересам", говорится в сообщении.
Стармер и Макрон, добавили в британском правительстве, также поделились беспокойством относительно "влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии".
"По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. – Ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании Коалиции решительных", – добавили в правительстве Британии.
В пятницу, 4 апреля, начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины.
Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки для реконструкции и развития ее модели.
Украинская сторона после этого анонсировала регулярные встречи военных представителей "коалиции решительных" в течение следующего месяца.
Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".