Стармер и Макрон обсудили прогресс с размещением войск в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон во время разговора в субботу, 5 апреля, обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

Лидеры Великобритании и Франции в телефонном разговоре обсудили прежде всего введенные США тарифы и согласились, что "торговая война не отвечает ничьим интересам", говорится в сообщении.

Стармер и Макрон, добавили в британском правительстве, также поделились беспокойством относительно "влияния на глобальную экономику и безопасность, особенно в Юго-Восточной Азии".

"По итогам дискуссий между военными планировщиками в Украине на этой неделе они (Стармер и Макрон. – Ред.) обсудили значительный прогресс, достигнутый в создании Коалиции решительных", – добавили в правительстве Британии.

В пятницу, 4 апреля, начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины.

Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки для реконструкции и развития ее модели.

Украинская сторона после этого анонсировала регулярные встречи военных представителей "коалиции решительных" в течение следующего месяца.

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".