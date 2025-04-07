ЗМІ: у ЄС 12 квітня обговорять спільний фонд для закупівлі оборонного обладнання

Міністри фінансів країн Європейського Союзу обговорять цього тижня створення спільного міжурядового оборонного фонду, який купуватиме і володітиме оборонним обладнанням, а також стягуватиме з членів ЄС плату за його використання.

Про це йдеться в документі, підготовленому для обговорення міністрами, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Документ, підготовлений аналітичним центром Bruegel на замовлення польського головування в ЄС, може забезпечити значне фінансування оборони без збільшення рівня державного боргу, зазначило агентство.

Документ є частиною дискусії в ЄС про те, як фінансувати підготовку до потенційного нападу з боку Росії, оскільки європейські уряди усвідомлюють, що вони більше не можуть повністю покладатися на Сполучені Штати у питаннях своєї безпеки.

ЄС вже планує збільшити військові витрати на 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років коштом послаблення фіскальних обмежень на оборонні інвестиції і спільних запозичень для великих оборонних проєктів.

Оборонний фонд, який обговорюватимуть у суботу, 12 квітня, під час неформальної зустрічі міністрів фінансів ЄС у Варшаві, стане доповненням до вже оголошених фінансових ініціатив, зазначило агентство.

Європейський оборонний механізм (ЄОМ) буде створений відповідно до міжурядової угоди і матиме значний сплачений і затребуваний капітал, що дозволить йому запозичувати кошти на ринку.

Зазначається, що до ЄОМ, який також міг би надавати позики, могли б приєднатися члени з-поза меж Європейського Союзу, такі як Велика Британія, Україна чи Норвегія.

Додатковою перевагою фонду може стати сприяння у формуванні єдиного європейського ринку оборонного обладнання, щоб знизити витрати та об'єднати ресурси.

У документі сказано, що фонд міг би зосередитися на "стратегічних факторах реалізації" – дорогій військовій інфраструктурі та обладнанні, необхідних арміям для функціонування, які часто передають Європі США.

Сюди, як зазначається, входять спільні системи командування та управління, супутникова розвідка та зв'язок, розробка винищувачів п'ятого чи шостого поколінь, інтегровані системи озброєння (протиповітряна оборона, великомасштабний повітряний транспорт та морська логістика), ракети та ядерне стримування.

"Європейський оборонний механізм виступатиме як ексклюзивне закупівельне агентство в певних галузях, як планувальник, спонсор і потенційний власник стратегічних інструментів, а також як юридичне зобов'язання дотримуватися правил єдиного ринку оборони в межах юрисдикцій його членів", – йдеться в документі.

Зазначається, що Європа має шанс скоротити свою військову залежність від США до 2030 року. Але тільки в тому разі, якщо країни-члени об'єднають закупівлі максимально можливою мірою і створять спільний європейський ринок оборони разом з Британією.

2 квітня газета FT повідомила, що Британія пропонує створити спільний європейський фонд для закупівлі, накопичення та фінансування переозброєння військової техніки.