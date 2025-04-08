Які моделі гарантій безпеки можуть підійти Україні і що треба врахувати

Одне з ключових питань безпеки України – яким чином можна стримати Путіна від нового нападу у разі, якщо вдасться досягти домовленості про припинення вогню.

У сучасному науковому і політичному дискурсі розглядаються різні варіанти і моделі гарантій безпеки для України, які могли б стримати російського агресора від нового нападу на Україну.

Про основні моделі, які найчастіше обговорюють політики та експерти з питань міжнародних відносин, читайте в колонці голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка Гарантувати стійкий мир: що підказує Україні безпековий досвід інших країн. Далі – стислий її виклад.

За словами автора колонки, суть західнонімецької моделі полягає в тому, що Україна стає членом НАТО, але стаття 5 Північноатлантичного договору поширюється не на всю територію України, а лише на ту її частину, яка не є окупованою Росією.

Депутат нагадує, що одним із прихильників цієї моделі був Генрі Кіссінджер. Американський політик підтримував членство добре озброєної України в НАТО в обмін на її відмову від повернення окупованих територій військовим шляхом. Це певним чином вписується в його зовнішньополітичну філософію рівноваги сил для збереження миру в Європі.

Водночас адміністрація президента Байдена не була прихильна до членства України в НАТО з огляду на побоювання, що це може призвести до безпосереднього конфлікту між Росією і Альянсом.

"Нова американська адміністрація поки що також заперечує таку можливість", – констатує Олександр Мережко.

За його словами, політики і експерти іноді згадують норвезьку модель, як має на увазі те, що хоча країна і стає членом НАТО, однак на її території не розміщуються його бази.

Автор колонки згадує і про корейську модель, яку обговорювали в американському експертному середовищі.

Він звертає уваги на проблеми цієї моделі: значна довжина лінії фронту у порівнянні з війною на Корейському півострові, а варіант держав-гарантів для України не обговорюється.

"Головна проблема з цією моделлю полягає в тому, що Путін абсолютно не зацікавлений у мирі і економічному процвітанні України на кшталт Південної Кореї. Його мета полягає в знищенні державності України", – нагадує депутат.

Парламентар пише і про ізраїльську безпекову модель, яка передбачає посилення оборонних та наступальних спроможностей України без вступу до НАТО на такому рівні, щоб це мало реальний стримувальний ефект стосовно будь-яких спроб і намірів Росії знову здійснити збройний напад на Україну.

Разом з тим ті експерти, які пропонують ізраїльську модель безпеки для України, забувають про той факт, що Ізраїль є, по суті, ядерною державою, а це саме по собі є вагомим фактором стримування. Хоча рфіційно Ізраїль не підтверджує і не заперечує наявність у себе ядерної зброї.

На думку автора колонки, однією з перспективних моделей гарантій безпеки для України може бути європейська модель, яка передбачає прискорений вступ України в ЄС, в рамках якого вже існує спільна безпекова та оборонна політика. Ця політика може стати основою створення європейської автономної архітектури безпеки.

Також Мережко зазначає, що на думку деяких українських політиків, гарантією безпеки України під загрозою нового російського нападу може бути надання Україні ядерної зброї. Однак держави-члени ядерного клубу не зацікавлені в порушенні режиму нерозповсюдження ядерної зброї і їх обʼєднує рішучий спротив виникненню ще однієї ядерної держави.

Водночас повністю виключати таку можливість не можна. Як зазначає видання The Economist, принаймні теоретично опції Дональда Трампа можуть охоплювати повернення Україні ядерної зброї.

"Але головним питанням сьогодення з точки зору стримування Путіна є єдність і рішучість Заходу в цілому, оскільки це і є те, чого найбільше боїться Путін", – резюмує голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.

Докладніше – в колонці Олександра Мережка Гарантувати стійкий мир: що підказує Україні безпековий досвід інших країн.