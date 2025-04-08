Какие модели гарантий безопасности могут подойти Украине и что надо учесть

Один из ключевых вопросов безопасности Украины – каким образом можно сдержать Путина от нового нападения в случае, если удастся достичь договоренности о прекращении огня.

В современном научном и политическом дискурсе рассматриваются различные варианты и модели гарантий безопасности для Украины, которые могли бы сдержать российского агрессора от нового нападения на Украину.

Об основных моделях, которые чаще всего обсуждают политики и эксперты по вопросам международных отношений, читайте в колонке главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александра Мережко Гарантировать устойчивый мир: что подсказывает Украине опыт других стран. Далее – краткое ее изложение.

По словам автора колонки, суть западногерманской модели заключается в том, что Украина становится членом НАТО, но статья 5 Североатлантического договора распространяется не на всю территорию Украины, а только на ту ее часть, которая не является оккупированной Россией.

Депутат напоминает, что одним из сторонников этой модели был Генри Киссинджер. Американский политик поддерживал членство хорошо вооруженной Украины в НАТО в обмен на ее отказ от возвращения оккупированных территорий военным путем. Это определенным образом вписывается в его внешнеполитическую философию равновесия сил для сохранения мира в Европе.

В то же время администрация президента Байдена не была благосклонна к членству Украины в НАТО, учитывая опасения, что это может привести к непосредственному конфликту между Россией и Альянсом.

"Новая американская администрация пока также отрицает такую возможность", – констатирует Александр Мережко.

По его словам, политики и эксперты иногда упоминают норвежскую модель, как подразумевающую то, что хотя страна и становится членом НАТО, однако на ее территории не размещаются его базы.

Автор колонки упоминает и о корейской модели, которую обсуждали в американской экспертной среде.

Он обращает внимание на проблемы этой модели: значительная длина линии фронта по сравнению с войной на Корейском полуострове, а вариант государств-гарантов для Украины не обсуждается.

"Главная проблема с этой моделью заключается в том, что Путин совершенно не заинтересован в мире и экономическом процветании Украины по типу Южной Кореи. Его цель заключается в уничтожении государственности Украины", – напоминает депутат.

Парламентарий пишет и об израильской модели безопасности, которая предусматривает усиление оборонных и наступательных возможностей Украины без вступления в НАТО на таком уровне, чтобы это имело реальный сдерживающий эффект в отношении любых попыток и намерений России снова осуществить вооруженное нападение на Украину.

Вместе с тем те эксперты, которые предлагают израильскую модель безопасности для Украины, забывают о том факте, что Израиль является, по сути, ядерным государством, а это само по себе является весомым фактором сдерживания. Хотя официально Израиль не подтверждает и не отрицает наличие у себя ядерного оружия.

По мнению автора колонки, одной из перспективных моделей гарантий безопасности для Украины может быть европейская модель, которая предусматривает ускоренное вступление Украины в ЕС, в рамках которого уже существует общая политика безопасности и обороны. Эта политика может стать основой создания европейской автономной архитектуры безопасности.

Также Мережко отмечает, что по мнению некоторых украинских политиков, гарантией безопасности Украины под угрозой нового российского нападения может быть предоставление Украине ядерного оружия. Однако государства-члены ядерного клуба не заинтересованы в нарушении режима нераспространения ядерного оружия и их объединяет решительное сопротивление возникновению еще одной ядерной державы.

В то же время полностью исключать такую возможность нельзя. Как отмечает издание The Economist, по крайней мере теоретически опции Дональда Трампа могут включать возвращение Украине ядерного оружия.

"Но главным вопросом сегодняшнего дня с точки зрения сдерживания Путина является единство и решимость Запада в целом, поскольку это и есть то, чего больше всего боится Путин", – резюмирует председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.

Подробнее – в колонке Александра Мережко Гарантировать устойчивый мир: что подсказывает Украине опыт других стран.