Україна відправить команду до Вашингтона для переговорів щодо угоди про надра

Виправлено: у першому та п'ятому абзацах виправлено терміни поїздки делегації до Вашингтона

Цього тижня Україна відправить команду до Вашингтона, щоб розпочати переговори щодо нового проєкту угоди про мінеральні ресурси, який відповідатиме стратегічним інтересам країни.

Про це агентству Associated Press повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає "Європейська правда".

Свириденко заявила, що новий проєкт угоди з боку США "показує, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається".

"Наразі ми маємо документ, який відображає позицію юридичної команди Міністерства фінансів США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція", – запевнила українська міністерка.

За її словами, зараз завдання України – зібрати технічну команду для переговорів, визначити червоні лінії та основні принципи, і вже цього тижня відправити делегацію до Вашингтону для технічних переговорів.

"Зрозуміло, що всі параметри цієї угоди неможливо обговорити в режимі онлайн. Нам потрібно сісти з командами і продовжити розмову особисто", – сказала Свириденко.

За її словами, наразі триває відбір юридичних, інвестиційних та фінансових радників.

"Це знаменує новий етап у відносинах зі Сполученими Штатами, який вимагає досвіду в різних сферах. Зрештою, все буде вирішено в ході переговорів", – зазначила вона.

Свириденко додала, що Україна дуже зосереджена на тому, аби остаточний проєкт угоди після переговорів повністю відповідав стратегічним інтересам.

"Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", – підсумувала вона.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У варіанті тексту великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Минулого тижня глава МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, 3 квітня анонсував приїзд делегації з Києва.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.