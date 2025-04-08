Білий дім про суперечку Маска й радника Трампа: хлопці завжди будуть хлопцями

Речниця Білого дому Керолайн Левітт не побачила проблеми в тому, що мільярдер Ілон Маск публічно лає радника президента США з торгових питань Пітера Наварро.

Про це вона сказала на брифінгу 8 квітня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Левітт, Маск і Наварро – "двоє людей, які, вочевидь, мають украй відмінні погляди на торгівлю й тарифи".

"Хлопці завжди будуть хлопцями, і нехай вони й далі привселюдно зʼясовують стосунки", – додала вона.

Речниця також назвала перепалку Маска й Наварро підставою подякувати адміністрації Трампа за те, що вона – "найбільш відкрита адміністрація в історії".

"Гадаю, це також свідчить про готовність президента вислуховувати всі сторони, те, що посадовці його адміністрації найвищого рівня мають достатньо різні погляди на різні питання", – припустила Левітт.

У вівторок мільярдер Ілон Маск, який займається скороченням державного апарату в адміністрації Трампа, обізвав "йолопом" і "тупим мов купа цегли" радника Білого дому Пітера Наварро.

Дописи американського мільярдера стали останнім публічним проявом його сутички з Наварро – одним із небагатьох людей нинішньої адміністрації, які працювали і за першого президентства Трампа.

Раніше ЗМІ писали, що Наварро пропонував переглянути кордон США з Канадою і виключити канадську сторону з розвідувального альянсу "Пʼять очей".