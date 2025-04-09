Суддя постановив, що Трамп повинен повернути AP до складу преспулу Білого дому

Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь агентства Associated Press у президентському пулі журналістів після того, як президент Дональд Трамп заборонив AP доступ за відмову називати Мексиканську затоку "Американською".

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Рішення судді окружного суду США Тревора МакФаддена, призначеного самим Трампом, вимагає, щоб Білий дім відновив доступ AP до Овального кабінету, літака Air Force One та інших обмежених просторів, коли ці простори відкриті для інших журналістів.

"Згідно з Першою поправкою, якщо уряд відкриває двері для одних журналістів – чи то до Овального кабінету, Східної зали чи будь-якого іншого місця – він не може закривати ці двері для інших через їхні погляди. Конституція вимагає цього," – написав суддя.

Він назвав дискримінацію AP з боку Білого дому "зухвалою" і підкреслив, що навіть у надзвичайно обмежених просторах, таких як Овальний кабінет, подібна дискримінація заборонена – якщо не йдеться про формальні інтерв’ю.

МакФадден зазначив, що виключення AP з важливих подій завдало серйозної шкоди бізнесу агентства, який, за його словами, "стікає кров’ю". Він згадав свідчення головного фотографа AP в Білому домі Евана Вуччі та керівника бюро Зіка Міллера, які розповіли, що не можуть встигати за конкурентами.

"Очевидно, якщо репортери AP не присутні в кімнаті, коли відбувається новина, вони не можуть бути першими, хто її оприлюднить. Замість цього їм доводиться чекати й збирати уривки перевіреної інформації, спостерігаючи, як конкуренти першими публікують новину," – написав суддя.

Суддя дав п’ятиденну відстрочку, щоб адміністрація Трампа могла подати апеляцію. Він також розкритикував юридичну стратегію адміністрації Трампа, зазначивши, що вона не надала жодного свідка у свою підтримку.

МакФадден припустив, що Білий дім виключив AP не лише через глобальний вплив, але й через його інструкцію з написання новин, яка вказує, що "Американська затока" – лише внутрішній термін, що не визнається іншими країнами чи міжнародними організаціями.

Суддя підкреслив, що навіть після зміни правил – коли Білий дім сам почав формувати журналістський пул – відмова надавати AP доступ до більшості подій все одно порушує Першу поправку.

Міністерство внутрішніх справ США 24 січня видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканську затоку перейменували на Американську.

У лютому Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати назву "Американська затока".

Наприкінці лютого агентство Associated Press подало до суду на адміністрацію Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах.