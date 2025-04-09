Судья постановил, что Трамп должен вернуть AP в состав преспула Белого дома

Федеральный судья обязал Белый дом возобновить участие агентства Associated Press в президентском пуле журналистов после того, как президент Дональд Трамп запретил AP доступ за отказ называть Мексиканский залив "Американским".

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Решение судьи окружного суда США Тревора МакФаддена, назначенного самим Трампом, требует, чтобы Белый дом восстановил доступ AP к Овальному кабинету, самолету Air Force One и другим ограниченным пространствам, когда эти пространства открыты для других журналистов.

"Согласно Первой поправке, если правительство открывает двери для одних журналистов – будь то в Овальный кабинет, Восточный зал или любое другое место – оно не может закрывать эти двери для других из-за их взглядов. Конституция требует этого", – написал судья.

Он назвал дискриминацию AP со стороны Белого дома "вызывающей" и подчеркнул, что даже в чрезвычайно ограниченных пространствах, таких как Овальный кабинет, подобная дискриминация запрещена – если речь не идет о формальных интервью.

МакФадден отметил, что исключение AP из важных событий нанесло серьезный ущерб их бизнесу, который, по его словам, "истекает кровью". Он упомянул показания главного фотографа AP в Белом доме Эвана Вуччи и руководителя бюро Зика Миллера, которые рассказали, что не могут успевать за конкурентами.

"Очевидно, если репортеры AP не присутствуют в комнате, когда происходит новость, они не могут быть первыми, кто ее обнародует. Вместо этого им приходится ждать и собирать обрывки проверенной информации, наблюдая, как конкуренты первыми публикуют новость," – написал судья.

Судья дал пятидневную отсрочку, чтобы администрация Трампа могла подать апелляцию. Он также раскритиковал юридическую стратегию администрации Трампа, отметив, что она не предоставила ни одного свидетеля в свою поддержку.

МакФадден предположил, что Белый дом исключил AP не только из-за глобального влияния, но и из-за его руководства по написанию новостей, которое указывает, что "Американский залив" – только внутренний термин, который не признается другими странами или международными организациями.

Судья подчеркнул, что даже после изменения правил – когда Белый дом сам начал назначать места в журналистском пуле – отказ предоставлять AP доступ к большинству событий все равно нарушает Первую поправку.

Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский.

В феврале Белый дом запретил журналистам информационного агентства Associated Press доступ к Овальному кабинету и президентскому борту Air Force One из-за отказа использовать обозначение "Американский залив".

В конце февраля Associated Press подало в суд на администрацию Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях.